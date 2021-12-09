Генпрокуратура предложила ужесточить наказание за мелкое взяточничество

Генеральная прокуратура РФ предложила сделать наказание для мелких взяточников более жёстким, если они занимались вымогательством или делали это в группе. Этой информацией поделился с РИА Новости генпрокурор Игорь Краснов.

"Подготовлен законопроект по ужесточению ответственности для мелких взяточников, когда их действия сопряжены с вымогательством, совершены в составе группы и другие", — уточнил Краснов.

Как отметил глава ведомства, наказание за взяточничество не всегда должно зависеть от размера полученной суммы, это правонарушение может считаться серьёзным, даже если размер взятки небольшой.

Игорь Краснов рассказал, что его ведомство намерено жёстко бороться с теми, кто получает взятки посредством угроз, вымогательство и других форм криминального поведения.

"Думаю, что ответственность должна быть усилена для тех, кто в желании реализации своих преступных намерений избирает крайне опасные формы криминального поведения. Согласитесь, одно дело получить взятку как условную благодарность за выполнение своих обязанностей, другое — когда несколько человек требуют передачи денег, угрожая гражданину неблагоприятными последствиями. Оба сценария неприемлемы, однако угрозы и другие квалифицирующие признаки должны влечь за собой более суровое наказание", — заключил генеральный прокурор.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.