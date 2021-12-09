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Политический обозреватель: Белоруссия окончательно не признала Крым частью РФ

Политика

Если бы Белоруссия действительно признала Крым, то появилась бы юридическая основа под выстраивание отношений с полуостровом. Такое мнение выразил политический обозреватель, публицист Кирилл Озимко, оценивая в интервью Pravda.Ru заявление белорусского президента Александра Лукашенко о том, что Крым — часть РФ.

Как Лукашенко обманул Путина с признанием Крыма

Эксперт убеждён: официального признания Крыма со стороны лидера Белоруссии не произошло.

"В Белоруссии должны начать выстраивать юридическую основу под развитие отношений с Крымом как с регионом России. После марта 2014 года ничего не поменялось. Белоруссия так и не признала полуостров окончательно. После заявлений обычно происходит оформление документа, который передаётся в органы власти с предписаниями о начале создания политических связей", — сказал собеседник издания.

Комментируя позицию Лукашенко о том, что его официальным признанием станет поездка в Крым вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, Озимко подчеркнул: Россия сейчас остаётся для Белоруссии самой главной опорой, так как отношения Минска с Западом разрушены.

"В Белоруссии рассчитывали, что миграционный кризис сблизит страну с Западом, но этого не случилось. Вектор Минска сегодня определён в плане восточного развития", — заключил публицист.

30 ноября Лукашенко выступил с заявлением о том, что Крым стал российским после референдума. Он также добавил, что совместное с Путиным посещение республики будет означать признание де-факто.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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