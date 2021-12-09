Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден могут в ближайшее время провести второй раунд переговоров.
Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля в интервью 5 каналу, отметив, что прошедшая встреча глав государств "была продуктивной, но не настолько результативной, как хотелось бы".
По словам Дмитрия Пескова, особого повода для оптимизма пока нет. Но есть договорённость о том, что стратегическим вопросам безопасности в Европе (так называемым "красным линиям") президенты назначат представителей, которые будут вести предметные переговоры.
"Они (Путин и Байден) договорились, что если представителям удастся продуктивно пообщаться, то необходимо будет поговорить еще раз. Однако, скорее всего, это будет удаленное взаимодействие", — сказал представитель Кремля.
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