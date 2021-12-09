Советники и суфлёры? Зачем Байден для разговора с Путиным взял группу поддержки

Прошедшая во вторник двусторонняя встреча президентов России и США активно обсуждается не только у нас, но и в странах Запада.

Заявления, сделанные Белым домом и Кремлём по её итогам, буквально "препарируются" политологами, политиками разного уровня и СМИ. И, если в оценках сказанного есть расхождения, то один момент в равной мере удивил большинство комментаторов. Это фотография, опубликованная пресс-службой американского лидера.

Отмечается, что президент России во время переговоров был один, а Байдену понадобились сразу четыре помощника.

Как пояснил в интервью Pravda. Ru политолог Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, ничего странного в том, что Байден взял с собой советчиков и помощников, нет:

"Мне кажется, договоренности, что разговор должен быть строго тет-а-тет, не было. У Владимира Владимировича "на связи" тоже были помощники, которые, хоть и не присутствовали в комнате для переговоров, были готовы "подсказать или проконсультировать", как сказал помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков. Но Путин, видимо, оказался лучше готов к этой встрече и был уверен, что владеет информацией в полном объёме. А Байден, наверное, посчитал, что консультации ему понадобятся", — сказал политэксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.