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Советники и суфлёры? Зачем Байден для разговора с Путиным взял группу поддержки

Политика

Прошедшая во вторник двусторонняя встреча президентов России и США активно обсуждается не только у нас, но и в странах Запада.

Советники и суфлёры? Зачем Байден для разговора с Путиным взял группу поддержки

Заявления, сделанные Белым домом и Кремлём по её итогам, буквально "препарируются" политологами, политиками разного уровня и СМИ. И, если в оценках сказанного есть расхождения, то один момент в равной мере удивил большинство комментаторов. Это фотография, опубликованная пресс-службой американского лидера.

Отмечается, что президент России во время переговоров был один, а Байдену понадобились сразу четыре помощника.

Как пояснил в интервью Pravda. Ru политолог Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, ничего странного в том, что Байден взял с собой советчиков и помощников, нет:

"Мне кажется, договоренности, что разговор должен быть строго тет-а-тет, не было. У Владимира Владимировича "на связи" тоже были помощники, которые, хоть и не присутствовали в комнате для переговоров, были готовы "подсказать или проконсультировать", как сказал помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков.

Но Путин, видимо, оказался лучше готов к этой встрече и был уверен, что владеет информацией в полном объёме. А Байден, наверное, посчитал, что консультации ему понадобятся", — сказал политэксперт.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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