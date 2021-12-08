Володин: от распада СССР не выиграла ни одна из входивших в него республик

Все входившие в состав СССР республики оказались в проигрыше от его распада, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"От распада Союза не выиграло ни одно из 15 государств, входивших в его состав. До сегодняшнего дня каждое из них сталкивается с последствиями этой трагедии", — написал политик в своём телеграм-канале в связи с годовщиной подписания Беловежского соглашения, прекратившего существование СССР.

По словам Володина, следствием распада Советского Союза стали разрыв экономических и производственных связей, утрата былого промышленного потенциала и кризис, от которого пострадали жители прекратившего своё существования государства.

Спикер Госдумы напомнил, что в ходе состоявшегося весной 1991 года всесоюзного референдума 76% участвовавших в нём проголосовали за сохранение Советского Союза.

"Но слабость политиков, неспособность сплотить политические силы в сложное для страны время привели к тому, что позиция людей была проигнорирована", — отметил Володин.

Напомним, 8 декабря 1991 года РФ, Белоруссия и Украина подписали Беловежское соглашение, в котором заявлялось о прекращении существования СССР и создании СНГ.

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