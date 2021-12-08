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В Совфеде прокомментировали заявление Нуланд о Путине и СССР: "Вбрасывают"

Политика

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев раскритиковал заявление заместителя госсекретаря Виктории Нуланд о том, что президент России Владимир Путин "стремится воссоздать СССР", чтобы войти в историю.

В Совфеде прокомментировали заявление Нуланд о Путине и СССР: "Вбрасывают"

Так, по словам Косачева, США намеренно "вбрасывают" ничем не подкреплённые заявления, чтобы "заставить оправдываться" оппонентов.

"В последние годы явственной тактикой американцев становится регулярное вбрасывание в публичный дискурс ничем не обоснованных и всё более нелепых домыслов и обвинений в адрес геополитических конкурентов, включая Россию", — цитирует вице-спикера РИА Новости.

Косачев подчеркнул, что, как правило, подобные "выпады" звучат даже не от главных или вторых лиц государства, а через "третьи руки".

"Полагаю, что нам на такие нехитрые ловушки вестись не следует, тем более, когда они озвучиваются даже не вторыми, а третьими лицами", — резюмировал политик.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Нуланд о том, что Владимир Путин пытается воссоздать в России новый Советский союз. Как подчеркнула замгоссекретаря, нужно это российскому президенту в качестве "наследия".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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