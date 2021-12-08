В Совфеде сочли заготовкой заявление Байдена после переговоров с Путиным

Зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров считает, что заявление американского лидера Джо Байдена, опубликованное после разговора с главой РФ, было заранее подготовлено.

По словам сенатора, в сообщении пресс-службы администрации президента США повторялось множество старых тезисов, передаёт РБК.

"Думаю, это заготовка, потому что они повторили то, что говорилось и до встречи. Многие высокопоставленные американские политики, сенаторы, конгрессмены, чиновники об этом говорили. Мне кажется, ничего нового здесь нет", — подчеркнул Джабаров.

Он также добавил, что в ходе переговоров лидеры США и РФ обсуждали вопросы, связанные с Украиной, однако отказались от громких заявлений по этому поводу после беседы. Сенатор убеждён: президент России Владимир Путин сказал американскому коллеге, что не допустит создания "враждебного государства" на территории Украины.

Телефонные переговоры Путина и Байдена состоялись накануне, 7 декабря. Они длились порядка двух часов.

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