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Путин и Байден обсудили работу диппредставительств

Политика

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джозеф Байден в ходе переговоров заявили, что сотрудничество двух стран находится в неудовлетворительном состоянии, это влияет на работу диппредставительств стран.

Путин и Байден обсудили работу диппредставительств

"Путин подчеркнул, что всё это — следствие линии американских властей, которые ещё пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что мы вынуждены зеркально реагировать", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин предложил обнулить все ограничения для дипмиссий, что могло бы нормализовать двухсторонние отношения.

Отмечается, что президенты высказались за продолжение диалогов и необходимых контактов.

Ранее Белый дом опубликовал отчёт после беседы президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина, которые общались два часа в формате видеосвязи. Встреча проходила в закрытом режиме.

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Первые кадры встречи Байдена и Путина: Что они сказали друг другу?
Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Олег Артюков
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