Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что прошедшие переговоры лидеров РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена снизят напряжённость в отношениях между Россией и странами Запада.
"Наша стратегия заключается в том, чтобы начать работу в русле снижения напряженности", — сказал Макрон, слова которого приводит ТАСС.
Макрон добавил, что кроме "нормандского формата", необходим формат, который бы работал на снижение напряженности между РФ и НАТО.
При этом Макрон не стал комментировать возможное ужесточение санкций против РФ.
Ранее Белый дом опубликовал отчёт после беседы президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина, которые общались два часа в формате видеосвязи. Встреча проходила в закрытом режиме.
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