Макрон выразил надежду на снижение напряжённости между РФ и Западом

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил надежду, что прошедшие переговоры лидеров РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена снизят напряжённость в отношениях между Россией и странами Запада.

"Наша стратегия заключается в том, чтобы начать работу в русле снижения напряженности", — сказал Макрон, слова которого приводит ТАСС.

Макрон добавил, что кроме "нормандского формата", необходим формат, который бы работал на снижение напряженности между РФ и НАТО.

При этом Макрон не стал комментировать возможное ужесточение санкций против РФ.

Ранее Белый дом опубликовал отчёт после беседы президентов США и России Джозефа Байдена и Владимира Путина, которые общались два часа в формате видеосвязи. Встреча проходила в закрытом режиме.