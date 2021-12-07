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Политолог Барканов оценил заявление Госдепа о "политике открытых дверей" НАТО

Политика

Политолог Владимир Барканов прокомментировал Pravda.Ru слова официального представителя Госдепа Неда Прайса о том, что США не нарушили данное России обещание не расширять НАТО на восток, поскольку Вашингтон проводит "политику открытых дверей".

Политолог Барканов оценил заявление Госдепа о "политике открытых дверей" НАТО

"Сегодня произойдёт телефонный разговор нашего президента и Байдена, где этому, наверняка, тоже будет уделено внимание. НАТО никогда не выполнял те обещания, которые ранее декларировал с точки зрения территориального расширения своих границ", — заявил Барканов.

Он отметил, что ситуация на Украине является подтверждением того, что НАТО продвигается на восток к границам РФ.

"И фактически сегодня то, что происходит на Украине, яркое тому подтверждение и доказательство, что они поставляют разные виды вооружения на Украину, подтягивают к границам с РФ. Это как раз то самое прямое доказательство того, что НАТО не соблюдает свои договорённости, которые были ранее обещаны, неоднократно объявлены и заявлены", — подчеркнул собеседник издания.

Ранее на брифинге журналист напомнил Неду Прайсу о том, что госсекретарь Джеймс Бейкер обещал в 1990 году президенту СССР Михаилу Горбачёву не расширять НАТО "ни на дюйм на восток". По словам Прайса, США не нарушили данное России обещание, поскольку Вашингтон проводит "политику открытых дверей".

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Олег Артюков
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