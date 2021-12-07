В Кремле рассказали о работе над законопроектом о QR-кодах

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова, над проектом о QR-кодах сейчас работают эксперты. Слова представителя Кремля передаёт РИА Новости.

"Законопроект сейчас находится в работе. И эта тема сейчас прорабатывается и в соответствующих комиссиях, и на экспертном уровне, поэтому все нюансы предстоит именно обсудить во время экспертной проработки", — сообщил Песков, когда у него спросили, не опасаются ли в правительстве роста общественного недовольства в случае введения обязательных QR-кодов.

Два законопроекта, касающиеся введения обязательных QR-кодов в публичных местах, а также при поездках в самолётах и поездах были внесены в Госдуму 12 ноября. Прежде, чем они будут рассмотрены на законодательном уровне, по ним должна поступить информация с отзывами из регионов.

Предложенные законопроекты предполагают посещение общественных мест и мероприятий, а также возможность совершать поездки на поезде и самолёте только с предъявлением QR-кода о вакцинации, медотвода или официального подтверждения того, что человек уже переболел COVID-19.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.