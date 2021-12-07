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Депутат Рады: Киеву не стоит ждать ничего хорошего от разговора Путина и Байдена

Политика

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович посоветовал украинским политикам не ждать ничего хорошего от предстоящих телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом.

Депутат Рады: Киеву не стоит ждать ничего хорошего от разговора Путина и Байдена

По его словам, лидеров России и США не волнуют интересы Киева, каждая страна преследует свои собственные цели.

"Это у нас национальное безумие, когда каждый раз президент или премьер-министр думает об интересах Америки, РФ или Китая. Пока мы не начнём понимать, что правительство обязано покупать товар там, где дешевле и продавать там, где дороже, несмотря на название страны, в которой она покупает или продаёт, мы обречены", — подчеркнул политик.

Рабинович также отметил, что власти Украины надеются на какую-то выгоду по итогу переговоров Путина и Байдена. Этот факт является позорным, сказано на сайте партии.

"Украина — великая страна — ждёт того, как о ней поговорят два президента других стран! Позорно, что мы находимся в такой ситуации", — заключил депутат.

Телефонные переговоры президентов РФ и США состоятся сегодня, 7 декабря, примерно в 18:00 по московскому времени.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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