Вассерман оценил идею об ограничении продажи алкоголя во время зимних праздников

Если запретить продажу спиртного, россияне будут пить исключительно дома и до "поросячьего визга". Об этом заявил депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, комментируя Pravda.Ru инициативу о введении ограничений на продажу алкоголя во время зимних праздников.

По его словам, запрет может привести к тому, что жители страны начнут заранее закупать в магазинах спиртные напитки.

"Автор этой инициативы, Султан Хамзаев, руководит движением "Трезвая Россия". Естественно, он выдвигает трезвеннические идеи при каждом удобном и неудобном случае. Думаю, за длительные новогодние каникулы россияне действительно очень много выпивают, особенно сейчас, в условиях пандемии, когда больше ничего делать не получается. Однако если ввести такое ограничение, люди просто заранее закупятся алкоголем. Россияне будут пить исключительно дома и уже совершенно до поросячьего визга", — сказал собеседник издания.

Вассерман выразил надежду, что эту инициативу всё-таки не поддержат в Госдуме.

Ранее член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Хамзаев призвал во время зимних праздников ограничить продажу алкоголя, поскольку "некоторые граждане теряют меру", передаёт РИА Новости. Все культурные мероприятия он предложил сделать бесплатными в период каникул.

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