EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Более трёх миллиардов рублей направят на ремонт дорог в России
Эксперт Хафизов: Можно заразиться сразу двумя штаммами коронавируса
В Совфеде назвали "национальной забавой" решение США бойкотировать Олимпиаду
Зеленский не стал упоминать Красную Армию в поздравлении ВСУ
Посол Дании: химоружие у Борнхольма не должно помешать «Северному потоку-2»
Посол Дании описал отношения РФ и НАТО: "Не выглядят хорошо"
Мэр Полтавы попал в базу "Миротворца" после заявлений о ситуации в Донбассе
Глава ЦРУ Бёрнс признался, что во время работы в Москве стал седым
Mash: глава крымского представительства "Аэрофлота" покончил с собой

Кандидат в президенты Франции назвал законной реакцию РФ на приближение НАТО

Политика

Кандидат в президенты Франции, руководитель партии "Реконкиста" Эрик Земмур заявил, что нежелание РФ наблюдать войска НАТО у своих границ является вполне естественным.

Кандидат в президенты Франции назвал законной реакцию РФ на приближение НАТО

По его словам, Кремль на законных основаниях ведёт контроль за передвижениями военнослужащих, представляющих Североатлантический альянс, так как стремится обеспечить безопасность, передаёт BFM TV.

"Украина была русской на протяжении веков, поэтому понятно, что Россия не хочет видеть американцев и НАТО у своих границ. Абсолютно легитимно, что РФ очень осторожна к тому, что альянс бесконечно продвигается. Это нормально. С другой стороны, Украина сейчас — суверенное государство, её суверенитет тоже должен соблюдаться", — подчеркнул Земмур.

Ранее в Кремле заявляли, что США используют заявления об "агрессивных планах" России в качестве предлога, чтобы разместить большое количество техники НАТО рядом с границами страны.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Названо главное доказательство ОТСУТСТВИЯ российских войск в ДОНБАССЕ
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Тридцать лет Беловежским соглашениям: СССР можно было спасти
Кандидат в президенты Франции назвал законной реакцию РФ на приближение НАТО
В Совфеде назвали "национальной забавой" решение США бойкотировать Олимпиаду
Зеленский не стал упоминать Красную Армию в поздравлении ВСУ
Посол Дании: химоружие у Борнхольма не должно помешать «Северному потоку-2»
В Польше рассказали, сколько ещё мигрантов остаются на территории Белоруссии
Посол Дании описал отношения РФ и НАТО: "Не выглядят хорошо"
Мэр Полтавы попал в базу "Миротворца" после заявлений о ситуации в Донбассе
Глава ЦРУ Бёрнс признался, что во время работы в Москве стал седым
Mash: глава крымского представительства "Аэрофлота" покончил с собой
Популярное
Общество
Новые правила в законе про остекление балконов не коснутся собственников жилья

Минстрой РФ разъяснил новый закон про остекление балконов, который вступит в силу 1 марта 2022 года. Ключевое отличие от действующих правил то, что теперь требовать надлежащее состояние помещения будут и у юридических лиц.

Новые правила в законе про остекление балконов не коснутся собственников жилья
Малышева объяснила, кто станет жертвой штамма COVID-19 "омикрон"
Здоровье
Малышева объяснила, кто станет жертвой штамма COVID-19 "омикрон"
Мир. Новости мира
Минздрав Японии расширяет список "побочек" COVID-вакцин
Здоровье
ВОЗ раскрыла данные по смертности от омикрон-штамма COVID-19
Анжела Якубовская Екатерина Калужникова: "Семья Романовых не заслуживала такой страшной участи" Анжела Якубовская Василий Амирджанов В РПЦ назвали инспираторов QR-протестов Василий Амирджанов Дмитрий Соколов Почему деньги в России называют "бабками" Дмитрий Соколов
Недвижимость
Юрист Крохин: с 1 марта в России введут штрафы за остекление балкона
Экономика и бизнес
"В Офисе президента переполох": Украину могут обязать выплатить $3 млрд России
Палеонтолог привёл аргументы того, что человечество скоро вымрет как вид
Эврика! - Наука
Палеонтолог привёл аргументы того, что человечество скоро вымрет как вид
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников