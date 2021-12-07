Кандидат в президенты Франции назвал законной реакцию РФ на приближение НАТО

Кандидат в президенты Франции, руководитель партии "Реконкиста" Эрик Земмур заявил, что нежелание РФ наблюдать войска НАТО у своих границ является вполне естественным.

По его словам, Кремль на законных основаниях ведёт контроль за передвижениями военнослужащих, представляющих Североатлантический альянс, так как стремится обеспечить безопасность, передаёт BFM TV.

"Украина была русской на протяжении веков, поэтому понятно, что Россия не хочет видеть американцев и НАТО у своих границ. Абсолютно легитимно, что РФ очень осторожна к тому, что альянс бесконечно продвигается. Это нормально. С другой стороны, Украина сейчас — суверенное государство, её суверенитет тоже должен соблюдаться", — подчеркнул Земмур.

Ранее в Кремле заявляли, что США используют заявления об "агрессивных планах" России в качестве предлога, чтобы разместить большое количество техники НАТО рядом с границами страны.

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