Политолог Шаповалов: почему Россия проигрывает в информационной войне

До недавнего времени составление разного рода рейтингов было излюбленным занятием СМИ, потому что читатели (и зрители) очень любят узнавать, кто же является "самым-самым" в шеренге в принципе одинаковых политиков, мест, произведений искусства и т. д.

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Но в последнее время этот "хлеб" у журналистов отбирают солидные конторы и центры общественного мнения. Что и неудивительно, поскольку рейтинги — это универсальный инструмент, с помощью которого можно не только формировать общественное мнение, но и влиять на него, склоняя к определённому выбору или решению.

Как создаются рейтинги стран и почему они становятся средством информационной войны? Кому из составителей стоит верить, а кому — нет? Можно ли перебить вал антироссийской пропаганды?

Об этом в эксклюзивном интервью Pravda. Ru рассуждает политолог, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов.

По его словам, 100% доверять не стоит никаким рейтингам, потому что "ни один из них не является объективным, ни одна из международных структур не является международной — они все управляются из США".

Например, возьмём Freedom House (дом свободы). Мало кто знает, что эта организация создана первым директором ЦРУ. Она (организация) делит мир на три части:

свободные страны, частично свободные страны и совсем не свободные страны.

Россия, конечно, совсем не свободная страна с точки зрения вот этой ЦРУ-шной конторы, которая заявляет, что она международная организация и должна определять степень свободы.

На деле же это просто элемент пропаганды, информационной войны.

То же самое Transparency International, которая определяет уровень коррупции. По их версии, в нашей стране он зашкаливает, находится на уровне каких-то самых отсталых стран.

И неважно, как этот рейтинг составляется. А ведь это опрос малой части американских бизнесменов, и чуть-чуть из какой-то ещё страны. И, основываясь на их мнении, России выносят "приговор" — страна коррупционеров.

Это ли не пример информационной войны?

— И что-то с этим можно сделать?

— Конечно. Работать над контрпропагандой, формированием объективной картины мира, представления о России, её реальном месте, о российской науке, об образовании, о культуре, о политической системе и так далее. Это очень важная и большая серьёзная задача.

И такая работа ведётся, но в силу того, что все последние десятилетия США доминируют в информационном пространстве, мы не можем пока этот огромный, мутный вал пропаганды пробить. А он постоянно накапливается, увеличивается, усиливается. И мир видит нас глазами Госдепа. Вот и все рейтинги.