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В Reuters трижды исправляли фамилию Зеленского после переговоров с Блинкеном

Политика

Журналисты крупного международного агентства Reuters три раза правили фамилию президента Украины Владимира Зеленского в материале о его телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

В Reuters трижды исправляли фамилию Зеленского после переговоров с Блинкеном

Изначально в новости, появившейся на сайте Reuters вечером 6 декабря, фамилию украинского лидера подали в таком виде:

"U.S. STATE DEPARTMENT SAYS SECRETARY OF STATE BLINKEN SPOKE TO UKRAINIAN PRESIDENT ZELINSKY ON MONDAY AHEAD OF PRESIDENT BIDEN'S CALL WITH RUSSIA'S PUTIN ON TUESDAY".

Во втором варианте фамилии появилась вторая буква I (ZELINSKIY). В итоге новостник остановился на следующем написании: ZELENSKIY.

Ранее американский телеканал C-SPAN называл главу Украины "президентом Левински". Это был тонкий намёк на то, что Зеленский может стать причиной импичмента Дональда Трампа. Фамилия отсылает к личности Моники Левински, из-за которой началась процедура судебного обвинения Билла Клинтона.

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