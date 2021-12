Журналисты крупного международного агентства Reuters три раза правили фамилию президента Украины Владимира Зеленского в материале о его телефонном разговоре с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Изначально в новости, появившейся на сайте Reuters вечером 6 декабря, фамилию украинского лидера подали в таком виде:

"U.S. STATE DEPARTMENT SAYS SECRETARY OF STATE BLINKEN SPOKE TO UKRAINIAN PRESIDENT ZELINSKY ON MONDAY AHEAD OF PRESIDENT BIDEN'S CALL WITH RUSSIA'S PUTIN ON TUESDAY".