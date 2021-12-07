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США не сдержали данное России обещание: "Расширение НАТО — наша политика"

Политика

Власти США не считают, что нарушили данное России обещание о прекращении дальнейшего расширения НАТО на восток. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс.

США не сдержали данное России обещание: "Расширение НАТО — наша политика"

По его словам, Штаты не ощущают своей вины, так как Белый дом уже давно проводит "политику открытых дверей", передаёт РИА Новости.

"НАТО — оборонный альянс. Идея о том, что НАТО или претенденты на членство, такие как Украина, могут представлять угрозу для РФ — это смехотворно", — сказал Прайс.

Он также добавил, что администрация Джо Байдена поддерживает стремление Украины попасть в состав Североатлантического альянса. Как отметил Прайс, беспокойство у США сегодня вызывает не этот вопрос, а поведение России.

"Расширение НАТО на восток — давняя политика США, которая была подтверждена в 2008 году на саммите альянса в Бухаресте", — заключил государственный деятель.

Напомним, ещё в 1990 году госсекретарь США Джеймс Бейкер обещал президенту СССР Михаилу Горбачёву не расширять присутствие НАТО на Востоке "ни на дюйм".

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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