США не сдержали данное России обещание: "Расширение НАТО — наша политика"

Власти США не считают, что нарушили данное России обещание о прекращении дальнейшего расширения НАТО на восток. Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента Нед Прайс.

По его словам, Штаты не ощущают своей вины, так как Белый дом уже давно проводит "политику открытых дверей", передаёт РИА Новости.

"НАТО — оборонный альянс. Идея о том, что НАТО или претенденты на членство, такие как Украина, могут представлять угрозу для РФ — это смехотворно", — сказал Прайс.

Он также добавил, что администрация Джо Байдена поддерживает стремление Украины попасть в состав Североатлантического альянса. Как отметил Прайс, беспокойство у США сегодня вызывает не этот вопрос, а поведение России.

"Расширение НАТО на восток — давняя политика США, которая была подтверждена в 2008 году на саммите альянса в Бухаресте", — заключил государственный деятель.

Напомним, ещё в 1990 году госсекретарь США Джеймс Бейкер обещал президенту СССР Михаилу Горбачёву не расширять присутствие НАТО на Востоке "ни на дюйм".

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