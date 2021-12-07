EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Белый дом объявил дипломатический бойкот пекинской Олимпиаде
США пообещали не посылать солдат "на войну России и Украины"
Американский сенатор: Украина станет для России вторым Афганистаном
Песков призвал не ждать прорывов от разговора Путина и Байдена
Эксперт оценил слова Зеленского о способности ВСУ "сломать любые планы врага"
Близкие Хлебниковой сделали заявление о состоянии артистки
Путин поговорит с Байденом из сочинской резиденции
В Госдуме предложили бороться с буллингом в школах "уроками доброты"
На ТНТ высказались об "увольнении" Утяшевой с канала

Президент подписал закон об увеличении МРОТ

Политика » Власть

Президент подписал закон, увеличивающий размер МРОТ в России. Начиная с 1 января 2022 года он будет составлять 13 890 рублей. Т. е. индексация составит 8%.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Напомним, законопроект был одобрен Госдумой 26 октября, а 30 ноября его поддержал Совет Федерации. Сделано это было в соответствии с Конституцией страны, где чётко прописано, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума.

Почему размер МРОТ — это важно

Как пояснил российский президент, изменение размера МРОТ "затронет многих граждан страны", поскольку он не только является ориентиром установки уровня заработной платы по стране, но, исходя из этого показателя, устанавливаются суммы разнообразных социальных льгот и мер поддержки.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Набиуллина обвинила россиян в бешеном росте цен
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Президент подписал закон об увеличении МРОТ
В Киев отказался от американских солдат, и попросил оружие США
Белый дом объявил дипломатический бойкот пекинской Олимпиаде
США пообещали не посылать солдат "на войну России и Украины"
Американский сенатор: Украина станет для России вторым Афганистаном
США приготовили для России "ядерный" вариант санкций: чем угрожает Вашингтон
Екатерина Калужникова: "Семья Романовых не заслуживала такой страшной участи"
В РПЦ назвали инспираторов QR-протестов
Песков призвал не ждать прорывов от разговора Путина и Байдена
Эксперт оценил слова Зеленского о способности ВСУ "сломать любые планы врага"
Популярное
Общество
Новые правила в законе про остекление балконов не коснутся собственников жилья

Минстрой РФ разъяснил новый закон про остекление балконов, который вступит в силу 1 марта 2022 года. Ключевое отличие от действующих правил то, что теперь требовать надлежащее состояние помещения будут и у юридических лиц.

Новые правила в законе про остекление балконов не коснутся собственников жилья
Малышева объяснила, кто станет жертвой штамма COVID-19 "омикрон"
Здоровье
Малышева объяснила, кто станет жертвой штамма COVID-19 "омикрон"
Недвижимость
Юрист Крохин: с 1 марта в России введут штрафы за остекление балкона
Мир. Новости мира
Минздрав Японии расширяет список "побочек" COVID-вакцин
Анжела Якубовская Екатерина Калужникова: "Семья Романовых не заслуживала такой страшной участи" Анжела Якубовская Василий Амирджанов В РПЦ назвали инспираторов QR-протестов Василий Амирджанов Дмитрий Соколов Почему деньги в России называют "бабками" Дмитрий Соколов
Здоровье
ВОЗ раскрыла данные по смертности от омикрон-штамма COVID-19
Экономика и бизнес
"В Офисе президента переполох": Украину могут обязать выплатить $3 млрд России
Палеонтолог привёл аргументы того, что человечество скоро вымрет как вид
Эврика! - Наука
Палеонтолог привёл аргументы того, что человечество скоро вымрет как вид
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников