Президент подписал закон об увеличении МРОТ

Президент подписал закон, увеличивающий размер МРОТ в России. Начиная с 1 января 2022 года он будет составлять 13 890 рублей. Т. е. индексация составит 8%.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Напомним, законопроект был одобрен Госдумой 26 октября, а 30 ноября его поддержал Совет Федерации. Сделано это было в соответствии с Конституцией страны, где чётко прописано, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума.

Почему размер МРОТ — это важно

Как пояснил российский президент, изменение размера МРОТ "затронет многих граждан страны", поскольку он не только является ориентиром установки уровня заработной платы по стране, но, исходя из этого показателя, устанавливаются суммы разнообразных социальных льгот и мер поддержки.

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