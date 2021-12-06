Путин поговорит с Байденом из сочинской резиденции

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин побеседует с американским коллегой Джозефом Байденом в дистанционном формате в сочинской резиденции.

По данным пресс-секретаря российского лидера, во вторник, седьмого декабря, Путин примет участие в открытии станций столичного метро, а также проведёт переговоры с Байденом.

"По завершении визита в Индию Путин отправится в Сочи", — отметил Песков, слова которого цитирует ТАСС.

Саммит Москвы и Вашингтона пройдёт седьмого декабря в формате видеоконференции. Ключевыми темами беседы стали напряжённая обстановка рядом с Украиной и продвижение военно-политического блока НАТО к России. Также президенты поговорят об инициативе Путина о гарантиях безопасности.

Ранее конгрессмен Адам Смит посоветовал Байдену "не играть мускулами" во время разговора с Путиным. Это его не сдержит, подчеркнул политик. Он порекомендовал упомянуть множество союзников, которые помогут обеспечить Москве экономические проблемы. Вместе с этим Смит отметил, что США не нужна война, и российский президент знает это.

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