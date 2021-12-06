В Госдуме отказались от "дачной амнистии" на особо охраняемых территориях

Госдума исключила из законопроекта о продлении "дачной амнистии" положение о ее распространении на особо охраняемые природные территории. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

"Правительство боится, что в этих охраняемых зонах мы не сможем обеспечить порядок… Некоторые фракции — КПРФ и "Справедливая Россия" — вместе с правительством убедили нас, что пока это ещё рано делать", — цитирует депутата "Интерфакс".

В целом законопроект о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2031 года одобрен комитетом по госстроительству ко второму чтению.

"Дачной амнистией" предусмотрена возможность легализации домов, которые были построены до вступления в силу Градостроительного кодекса на не оформленных в собственность земельных участках.

Кроме того, законопроект предполагает признание пожизненного наследуемого владения и права бессрочного пользования земельным участком правом собственности.

"Амнистия" позволит владельцам дач без ограничений совершать сделки со своими участками и передавать их по наследству.

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