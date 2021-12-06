Назарбаев рассказал, как громко ругались Ельцин с Горбачёвым

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о том, как стал невольным свидетелем "крепкой ругани" между первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачёвым и Борисом Ельциным.

Политики поскандалили в Кремле после подписания Беловежских соглашений.

Назарбаев напомнил, что он тогда, 30 лет назад, отказался подписывать документ, ставший приговором Советскому Союзу, и после судьбоносного заседания поехал в Москву на приём к Горбачёву.

Политик вспоминает, как в кабинете тогда ещё президента неожиданно появился Ельцин, у которого Горбачёв спросил, что "теперь будет с ядерным оружием и едиными вооружёнными силами СССР".

"Этот вопрос мгновенно вывел Ельцина из себя, — рассказывает Назарбаев в фильме Наили Аскер-заде "30 лет без Союза", вышедшем на канале "Россия-1". — Вы что, допрос мне устраиваете? — Я не допрос устраиваю, а спрашиваю, отвечайте. — Я не собираюсь вам отвечать", — пересказал диалог экс-президент Казахстана.

А потом, по его словам, Ельцин заявил, что скоро будет сидеть в президентском кресле, после чего началась "перепалка и ругань на высоких тонах".

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