Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о том, как стал невольным свидетелем "крепкой ругани" между первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачёвым и Борисом Ельциным.
Политики поскандалили в Кремле после подписания Беловежских соглашений.
Назарбаев напомнил, что он тогда, 30 лет назад, отказался подписывать документ, ставший приговором Советскому Союзу, и после судьбоносного заседания поехал в Москву на приём к Горбачёву.
Политик вспоминает, как в кабинете тогда ещё президента неожиданно появился Ельцин, у которого Горбачёв спросил, что "теперь будет с ядерным оружием и едиными вооружёнными силами СССР".
"Этот вопрос мгновенно вывел Ельцина из себя, — рассказывает Назарбаев в фильме Наили Аскер-заде "30 лет без Союза", вышедшем на канале "Россия-1".
— Вы что, допрос мне устраиваете?
— Я не допрос устраиваю, а спрашиваю, отвечайте.
— Я не собираюсь вам отвечать", — пересказал диалог экс-президент Казахстана.
А потом, по его словам, Ельцин заявил, что скоро будет сидеть в президентском кресле, после чего началась "перепалка и ругань на высоких тонах".
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