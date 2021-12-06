Немецкая газета Bild опубликовала карту возможного российского вторжения на Украину, составленную, по утверждению редакции, с опорой на источники из НАТО и украинской разведки.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова же увидела в "карте" грубый плагиат немецких архивов времён Второй мировой войны.
"Всё новое — это хорошо забытое старое. И Германия не устаёт эту истину переподтверждать своим примером. Пропаганда, замешанная на идеологии, изничтожает любой здравый смысл", — написала дипломат в своём ТГ-канале.
Впрочем, по мнению Захаровой, Bild скорее всего не сама штудировала карты гитлеровских офицеров, поскольку днём ранее точно такой же "шедевр" опубликовала The Washington Post:
"Очевидно, что источник вдохновения для материала немецкого издания следует искать через Атлантику".
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