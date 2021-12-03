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Белый дом прокомментировал заявления о недопустимости вступления Украины в НАТО

Политика

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ответ заявления недопустимости вступления Украины в НАТО заявила, что решение о вступлении страны в альянс принимают входящие в НАТО государства, а не Россия.

"Вопрос о том, кто является членом альянса, решают страны НАТО, а не Россия", - сказала Псаки, слова которой приводит ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что втягивание Украины в военную орбиту НАТО может обернуться "серьёзными негативными последствиями". В размещённом на сайте МИД комментарии по поводу заседания Совета НАТО, которое завершилось накануне в Риге, дипломат подчеркнула, что освоение альянсом военной инфраструктуры Украины, а также намерение сделать её плацдармом противостояния с РФ грозит дестабилизировать военно-политическую обстановку в Европе.

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Украина хочет воевать силами НАТО
Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Олег Артюков
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