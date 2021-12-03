Байден сообщил о комплексе инициатив по Украине и РФ

Президент США Джозеф Байден заявил о подготовке комплекса инициатив по Украине и РФ.

"Что я делаю — так это составляю то, что, как я полагаю, станет самым всеобъемлющим и значимым набором инициатив, направленных на то, чтобы сделать для Путина очень, очень трудным то, что, он, как опасаются люди, может сделать. Но это сейчас прорабатывается", — сказал Байден, слова которого приводит ТАСС.

Также Байден отметил, что поддерживает контакты с союзниками в Европе и Украиной.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США и РФ поддерживают контакты на высоком уровне, но Штаты сейчас не могут объявить о предстоящих контактах американского президента Джозефа Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.

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