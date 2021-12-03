Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине

Лидеры РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по телефону обудили ситуацию в Сирии, Ливии и Украине.

Как сообщает телеканал TRT, президенты также обсудили развитие событий между Азербайджаном и Арменией.

Кроме того, они обсудили улучшение российско-турецких отношений.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова стать посредником между Москвой и Киевом. По словам Эрдогана, Турция выступает за мир в регионе, поэтому предлагает своё посредничество в разрешении споров между странами.

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