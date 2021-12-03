Ушаков: Путин и Байден могут обсудить расширение НАТО к границам РФ

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Джозеф Байден в ходе предстоящих переговоров могут обсудить гарантии, исключающие продвижение НАТО к российским границам.

"Наши предложения о необходимости проведения совместно с коллегами — ведущими странами — работы по достижению соответствующих юридических договорённостей, которые исключили бы любое дальнейшее продвижение НАТО на восток", — сказал Ушаков, слова которого приводит РИА Новости.

Ушаков отметил, что темы переговоров пока не обсуждались с американской стороной.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США и РФ поддерживают контакты на высоком уровне, но Штаты сейчас не могут объявить о предстоящих контактах американского президента Джозефа Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.

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