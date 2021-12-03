Рашкина выписали из больницы после операции на глазах

Депутата от партии КПРФ Валерия Рашкина выписали из больницы после операции на глазах, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

По предварительным данным, на допрос по делу о незаконной охоте парламентария ещё не вызывали.

"Он уже не в больнице. Сегодня должен появиться в Госдуме", — сообщил собеседник издания.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Рашкина по ч. 2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору"). Депутату грозит наказание в виде крупного штрафа или лишения свободы сроком на три-пять лет. Также его могут лишить права занимать государственные должности.

На фоне стресса у Рашкина обострилась глазная болезнь, потребовалась плановая операция. В октябре парламентария задержали с тушей убитого лося в Самарской области. При этом депутат утверждал, что "увидел силуэт" кабана, поэтому и застрелил.

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