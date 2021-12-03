Депутата от партии КПРФ Валерия Рашкина выписали из больницы после операции на глазах, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.
По предварительным данным, на допрос по делу о незаконной охоте парламентария ещё не вызывали.
"Он уже не в больнице. Сегодня должен появиться в Госдуме", — сообщил собеседник издания.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении Рашкина по ч. 2 ст. 258 УК РФ ("Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору"). Депутату грозит наказание в виде крупного штрафа или лишения свободы сроком на три-пять лет. Также его могут лишить права занимать государственные должности.
На фоне стресса у Рашкина обострилась глазная болезнь, потребовалась плановая операция. В октябре парламентария задержали с тушей убитого лося в Самарской области. При этом депутат утверждал, что "увидел силуэт" кабана, поэтому и застрелил.
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