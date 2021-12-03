В США назвали оружие, способное победить Россию

Военным США необходимо иметь на вооружении современные боеприпасы, чтобы суметь сдержать потенциальные атаки России и Китая. Как сообщает портал FlightGlobal, который ссылается на Институт Митчелла, в течение длительного времени системы типа Joint Direct Attack Munition (JDAM) были эффективны в любых климатических условиях.

Однако такие системы преобразования свободнопадающих бомб всё же во многом уступают современным моделям.

А самолёты, не оснащенные стелс-технологиями, после того как запасы ракет AGM-158 JASSM на них будут истощены, сразу же покажут свою бесполезность, считают эксперты.

"Выбор должен быть сделан в сторону крылатых ракет с радиусом действия от 92 до 463 километров. Именно они смогут остановить ударные самолёты противника", — заявил аналитик Института Митчелла и полковник ВВС США в отставке Марк Ганцингер.

Что же касается самих самолётов, то американские специалисты особенно выделяют из всего ряда перспективный стратегический бомбардировщик нового поколения В-21. Военные эксперты считают его лучшим в возможности преследования хорошо защищённых целей.

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