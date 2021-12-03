На Украине рассказали о планах НАТО в случае "нападения России"

Страны НАТО продолжат поставлять оружие на Украину в случае "российского вторжения", заявил главред портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

По его словам, союзники государства сейчас анализируют потенциал украинских вооружённых сил. Как отметил Бутусов, представители НАТО даже приезжали в армию, чтобы проверить её реальную боеспособность.

"Запад оценивает это в практических целях — целесообразно ли осуществлять масштабные поставки вооружений на Украину в случае вторжения", — написал главный редактор издания в Facebook-аккаунте.

Он подчеркнул, что альянс уже сделал положительные выводы по итогу анализа ситуации, однако Киеву ещё предстоит доказать, смогут ли украинские военнослужащие пользоваться современной техникой, если возникнет такая необходимость.

По мнению Бутусова, лучшим вариантом было бы непосредственное участие НАТО на стороне Украины в гипотетическом столкновении с РФ. Действующие власти страны пока не смогли договориться об этом с Североатлантическим альянсом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.