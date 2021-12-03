Экс-советник в конгрессе США: Украина добровольно передала Крым РФ в 2014 году

Власти Украины на добровольном основании передали Крым и черноморский флот РФ в 2014 году. Об этом заявил экс-советник в американском конгрессе Ариэль Коэн.

В статье для издания Newsweek он подчеркнул, что Киев до сих пор зависит от Кремля из-за коррупции и некомпетентности политиков. Он порекомендовал Украине начать избавляться от "привычки добровольного саботажа".

"Эта привычка появилась в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым и собственный черноморский флот", — убеждён Коэн.

По словам бывшего советника в конгрессе США, сегодня РФ продолжает "усиливать давление" на Киев, сосредотачивая свои войска у границ государства. Кроме того, Коэн отметил, что Россия может пользоваться "энергетической зависимостью" Украины в собственных целях.

В западных СМИ в последнее время всё чаще появляются публикации о "подозрительной активности" военных из РФ вблизи Украины. При этом в Кремле уже неоднократно заявляли, что Москва никому не угрожает.

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