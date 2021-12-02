Лавров выступил против продвижения НАТО на восток

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о возвращении в Европу кошмарного сценария военного противостояния.

Выступая на совете министров иностранных дел ОБСЕ, Лавров сказал, что приближение военной инфраструктуры НАТО к границам России разрушает архитектуру стратегической стабильности. Он упрекнул Североатлантический альянс в том, что он отказывается рассматривать предложения Москвы по деэскалации напряженности. Главу внешнеполитического ведомства цитирует РИА Новости.

Комментируя обвинения стан НАТО в адрес Москвы в нагнетании напряжённости на границе между Россией и Украиной, министр сослался на слова президента Владимира Путина, который ранее заявлял, что российская армия не собирается ни на кого нападать. Однако продвижение альянса на восток затрагивает коренные интересы безопасности России, отметил Лавров.

По словам главы МИД, Москва будет вести диалог с Вашингтоном, чтобы выработать договорённости, исключающие продвижение НАТО на восток.

Также Лавров подчеркнул, что Россия выступает категорически против превращения соседних государств в военный плацдарм НАТО.

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