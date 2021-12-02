Кремль расценил как угрозу слова Зеленского о возвращении Крыма

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле расценивают высказывание украинского лидера Владимира Зеленского о возвращении Крыма как прямую угрозу в адрес РФ.

По словам официального представителя Кремля, каждое выступление политиков из Украины, посвящённое российской проблематике, тщательно анализируют в Москве, передаёт РИА Новости.

"Выступая в парламенте, Зеленский говорил, что возвращение Крыма должно стать главной целью и философией Украины, то есть фактически мы видим это как прямую угрозу, высказанную в адрес России", — подчеркнул Песков.

Крым вошёл в состав РФ в марте 2014 года после всенародного голосования. В ходе референдума более 96% жителей полуострова пожелали стать гражданами России. Украина и Запад неоднократно заявляли, что не признают Крым частью РФ, хотя процедура воссоединения проходила в соответствии с международными нормами.

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