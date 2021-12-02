Рашкин отреагировал на возбуждение уголовного дела: "Давайте спокойно"

Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин, которого лишили неприкосновенности, прокомментировал возбуждённое против него уголовное дело.

Парламентарий сказал, что планирует сотрудничать со следователями. Также он возмутился, что люди из-за инцидента "подняли на уши" всю Россию, в то время как есть другие проблемы, которые необходимо решать.

"Давайте спокойно, есть следственные действия, я буду давать соответствующие показания, а там посмотрим", — подчеркнул депутат в беседе с NEWS.ru.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин завёл уголовное дело в отношении Рашкина. Его задержали в лесу охотничьего хозяйства "Лебёдка" Саратовской области. Причиной послужили подозрения в незаконной охоте. Также член Госдумы, вероятно, вёл автомобиль будучи пьяным, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов. По данным правоохранителей, в этой машине нашли тушу застреленного лося.

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