Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин, которого лишили неприкосновенности, прокомментировал возбуждённое против него уголовное дело.
Парламентарий сказал, что планирует сотрудничать со следователями. Также он возмутился, что люди из-за инцидента "подняли на уши" всю Россию, в то время как есть другие проблемы, которые необходимо решать.
"Давайте спокойно, есть следственные действия, я буду давать соответствующие показания, а там посмотрим", — подчеркнул депутат в беседе с NEWS.ru.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин завёл уголовное дело в отношении Рашкина. Его задержали в лесу охотничьего хозяйства "Лебёдка" Саратовской области. Причиной послужили подозрения в незаконной охоте. Также член Госдумы, вероятно, вёл автомобиль будучи пьяным, заявил генеральный прокурор Игорь Краснов. По данным правоохранителей, в этой машине нашли тушу застреленного лося.
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