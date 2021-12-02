Министр обороны Эстонии призвал Запад "помешать агрессивному поведению" РФ

Глава Минобороны Эстонии Калле Лаанет потребовал, чтобы Запад "помешал агрессивному поведению" России.

Во время рабочего визита в Париж Лаанет встретился с министром обороны Франции Флоранс Парли. Больше всего внимания они уделили обсуждению российско-украинского вопроса. Руководитель эстонского оборонного ведомства заявил, что обеспокоен "наращиванием" российских войск у границ Украины. По его словам, в ближайшее время необходимо разработать меры по сдерживанию Москвы, сообщает пресс-служба Минобороны Эстонии.

Министры признали, что "активность" РФ возле украинских территорий является угрозой для европейской безопасности.

Лаанет порекомендовал Западу начинать "конкретные действия", а не ограничиваться телефонными переговорами с российским руководством.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Россия перемещает войска лишь в рамках своей территории и по собственному усмотрению. Москва уже давно пытается убедить Запад в отсутствии агрессивных намерений в отношении Украины и других государств.

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