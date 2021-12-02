Глава Минобороны Эстонии Калле Лаанет потребовал, чтобы Запад "помешал агрессивному поведению" России.
Во время рабочего визита в Париж Лаанет встретился с министром обороны Франции Флоранс Парли. Больше всего внимания они уделили обсуждению российско-украинского вопроса. Руководитель эстонского оборонного ведомства заявил, что обеспокоен "наращиванием" российских войск у границ Украины. По его словам, в ближайшее время необходимо разработать меры по сдерживанию Москвы, сообщает пресс-служба Минобороны Эстонии.
Лаанет порекомендовал Западу начинать "конкретные действия", а не ограничиваться телефонными переговорами с российским руководством.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что Россия перемещает войска лишь в рамках своей территории и по собственному усмотрению. Москва уже давно пытается убедить Запад в отсутствии агрессивных намерений в отношении Украины и других государств.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, вирусолог Анча Баранова перечислила все известные науке факты о штамме COVID-19 "омикрон".