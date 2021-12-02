Пентагон: РФ должна "снизить температуру" в связи с ситуацией у границ Украины

Россия должна "снизить температуру в регионе" в связи с "активностью" военнослужащих из РФ у границ Украины. Об этом заявил глава Пентагона Лллойд Остин.

Министр обороны США также призвал президента Владимира Путина стать более открытым. Он порекомендовал российским политикам предоставлять достоверную информацию по поводу передвижения войск рядом с Украиной, сказано на сайте американского оборонного ведомства.

"Мы надеемся, что Путин будет более открытым и власти РФ начнут работать над решением вопросов и проблем, снизят температуру в регионе", — подчеркнул Остин.

В последнее время в западных СМИ часто появляются материалы о том, что Россия якобы собирается напасть на украинские земли. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже неоднократно опровергал эти сведения. По его словам, РФ не проявляет агрессию по отношению к Украине и другим государствам.

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