Пушков высказался о движении BLM в США: "Демона выпустили наружу"

Российский сенатор Алексей Пушков нелестно высказался об американском движении Black Lives Matter. По его словам, BLM стало мощным "фактором дезорганизации" общественного уклада.

Пушков подчеркнул, что в конфликтных ситуациях темнокожие граждане больше всего гибнут от рук самих же афроамериканцев и "капитализм здесь ни при чём".

"Американские правители ещё не осознали до конца, какого демона они выпустили наружу. Движение ВLM стало мощным фактором дезорганизации общественной жизни в США", — написал сенатор в своём Telegram-канале.

Ранее Pravda.Ru цитировала слова сенатора о "введении российских войск" на Украину. Политик предложил Киеву, Вашингтону и Брюсселю "сделать выводы" из слов президента России Владимира Путина. Который отметил, что если в Незалежной появятся боевые комплексы с возможностью в короткие сроки ударить по Москве, российская сторона будет вынуждена предпринять ответные шаги.

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