Матвиенко: Россия не будет нападать на Украину

Cпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сообщения о планах России напасть на Украину безосновательны и являются ложью.

"Россия не собиралась, не собирается и не будет нападать на Украину", — цитирует Матвиенко РИА Новости.

Утверждения о том, что Россия якобы планирует силовой захват Украины — "это ложь, это враньё, это грязная политика", подчеркнула сенатор.

Ранее руководитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия собрала у своих западных границ около 100 тысяч военных и готовит нападение на Украину в январе-феврале 2022 года. Прогнозы украинской и американской разведок о сроках нападения РФ совпали, отметил Буданов.

Кремль уже неоднократно опровергал сообщения о том, что Россия якобы готовит военное вторжение на Украину.

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