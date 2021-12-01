Песков ответил на вопрос о признании Россией ДНР и ЛНР

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не признавала ДНР и ЛНР, и республики остаются самопровозглашёнными.

По словам Пескова, урегулирование конфликта в Донбассе затягивается и заходит в тупик, поэтому трудно дать прогноз по поводу будущего ДНР и ЛНР. Пресс-секретаря президента цитирует РИА Новости.

В середине ноября президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее решение было принято на фоне продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате пандемии коронавируса.

Теперь на российском рынке будут продаваться товары, произведённые в ДНР и ЛНР. Кроме того, они будут допущены к участию в госзакупках. Ранее донбасские активы в металлургии и угольной промышленности были переданы в управление бизнесмену Евгению Юрченко, который погасил долги по зарплате на заводах Донецкой и Луганской областей. Предприниматель планирует инвестировать в эти предприятия 10 миллиардов рублей.

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