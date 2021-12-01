Трампа обрадовало отстранение брата экс-губернатора Нью-Йорка от работы на CNN

Экс-глава США Дональд Трамп обрадовался, когда узнал, что журналист Крис Куомо, брат бывшего губернатора Нью-Йорка, отстранён от работы на телеканале CNN.

По словам политика, это хорошие новости для всех американских телезрителей. Он также уточнил, что Куомо, скорее всего, ещё долго не будет появляться на их экранах, передаёт РИА Новости.

"Главный вопрос — дело в его кошмарном рейтинге или потому что его брат больше не губернатор? Наверное, всё вместе", — заявил Трамп.

Ранее стало известно, что руководство CNN приняло решение отстранить Куомо от работы. Журналист пытался незаконными способами защитить своего брата от обвинений в сексуальных домогательствах.

Сотрудник телеканала использовал свои связи, чтобы одним из первых получать новые сведения по делу экс-губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо. Политик лишился поста после того, как 11 женщин, работавших с ним, обратились в правоохранительные органы.

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