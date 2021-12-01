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Рябков: США вколачивают много денег в дестабилизацию ситуации в России

Политика

Вашингтон неустанно тратит значительные средства на дестабилизацию ситуации в России, констатировал замминистра иностранных дел Сергей Рябков, выступая на заседании Комиссии Совфеда по защите суверенитета России и предотвращению вмешательства во внутренние дела.

Рябков: США вколачивают много денег в дестабилизацию ситуации в России

"Злоумышленники постоянно пытаются сдерживать развитие нашей страны и влиять на нашу внутреннюю и внешнюю политику с помощью санкций, шантажа и информационной войны. Вашингтон, среди прочего, использует значительные средства с помощью некоммерческих международных организаций для дестабилизации ситуации в России. И всё это делается под предлогом укрепления демократических институтов и гражданского общества".

По словам Рябкова, крупные суммы выделяются на финансирование проектов, "способствующих протестам и сепаратистским тенденциям". Причём прикрытием выступают охрана окружающей среды, борьба с коррупцией, гендерное равенство и этническое и культурное разнообразие.

Дипломат подчеркнул, что "пропаганда и дезинформация в США со временем становятся все более изощренными, имитируя независимые СМИ, журналистику расследований и гражданские инициативы".

"Информационные войны, в которых, по мнению американцев и некоторых их союзников, все разрешено, затрагивают все области, включая социальные сети и мессенджеры. Целевая аудитория-молодежь".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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