Пушков посоветовал Киеву и Вашингтону "сделать" выводы из слов Путина

Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал Киеву, Вашингтону и Брюсселю "сделать выводы" из слов президента России Владимира Путина о "возможном вводе войск" на территорию Незалежной.

Сенатор подчеркнул, что к предупреждению российского лидера странам следовало бы отнестись "очень серьёзно".

"Делайте выводы: появление на Украине ударных ракетных комплексов вынудит Россию реагировать", — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление Владимира Путина, что если Украина и Россия будут "искренне" пытаться наладить отношения, но "никаких угроз никто не будет испытывать". О возможном "вводе войск" разговоры начались ещё с российских учений "Запад-2021".

Как подчеркнул Путин, Россия вынуждена будет ответить, если на Украине появится соответствующее оружие.

"Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлётное время до Москвы будет 7-10 минут, а в случае размещения гиперзвукового оружия — пять минут… А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает", — сказал президент.

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