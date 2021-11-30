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Белый дом: мы не можем объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина

Политика

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США и РФ поддерживают контакты на высоком уровне, но Штаты сейчас не могут объявить о предстоящих контактах американского президента Джозефа Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.

Белый дом: мы не можем объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина

"Мне на данный момент нечего анонсировать или прогнозировать", — приводит ТАСС ответ Псаки на соответствующий вопрос.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что контакт Путина и Байдена возможен, однако, скорее всего, пройдёт в "неочном формате". По словам заместителя главы МИД нашей страны, пока ничего не известно о предстоящей встрече, однако в скором времени власти решат этот вопрос. Также Рябков назвал будущие переговоры президентов "крупной вехой" с учётом нынешних обстоятельств, отношений между странами и в мировом политическом поле.

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Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Олег Артюков
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