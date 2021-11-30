Лукашенко окончательно и бесповоротно признал Крым российским? Есть нюансы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Крым после референдума в 2014 году стал российским. В связи с этим заявлением вновь наблюдается оживление насчёт скорого официального признания Белоруссией Крыма российским.

"Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума", — заявил Лукашенко в интервью РИА "Новости". Он добавил, что собирается посетить Крым, и существует соответствующая договоренность с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава Белоруссии также подчеркнул, что его поездка в Крым будет означать признание полуострова частью России. Так что, наверное, имеет смысл дождаться визита Александра Григорьевича на полуостров.

Правда, есть и скептические оценки нынешнего заявления Лукашенко. А по теме Крыма он высказывался неоднократно — например, в августе заявлял, что признает принадлежность Крыма России только после того, как "последний российский олигарх" начнёт поставлять туда продукцию.

Политолог Фёдор Лукьянов в telegram-канале "Россия в глобальной политике" отмечает, что "не очень понятно, зачем мы с таким маниакальным упорством добиваемся от Лукашенко формального и действенного признания Крыма российским". По его мнению, "тем самым акцентируя внимание на том, что есть некие сомнения".

"Но что от этого изменится, вот, честное слово, неясно. Многовекторность у соседа и так кончилась. А если бы и не кончилась, неужели бы признание Крыма как-то на неё повлияло, откройся на других векторах возможности? Смешно, право, не первый год знакомы", — отметил Лукьянов.