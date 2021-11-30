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Главы МИД стран НАТО обсудили экономические санкции против России

Политика

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД стран НАТО обсудили возможность введения экономических санкции против РФ в случае "агрессии на Украине".

Главы МИД стран НАТО обсудили экономические санкции против России

"Мы обсудили санкции, политические меры и мы увидели готовность и способность поддерживать экономические санкции против России, когда это необходимо", — приводит ТАСС слова Столтенберга.

По словам Столтенберга, страны НАТО делятся разведданными о действиях России в отношении Украины

"Это дает нам необходимую информацию, и мы активно оцениваем ситуацию и оказываем политическую и техническую поддержку Украине", — сказал он.

Столтенберг не стал отвечать на вопрос, окажет ли НАТО военную поддержку Украине в случае конфликта с РФ.

Ранее Столтенберг напомнил о разнице между поддержкой альянсом стран-союзниц, которые в него входят, и помощи другим партнёрам. На пресс-конференции в Риге генсек НАТО подчеркнул, что альянс, исходя из пятой статьи его устава, гарантированно защищает страны-члены. При этом украинские власти политик назвал просто "партнёрами".

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Когда отменят санкции против России? // [Павел Чудинов]
Автор: Максимс Краюшкинс, Куратор: Олег Артюков
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