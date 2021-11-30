Лавров надеется, что Украина "не пойдёт по пути Михаила Саакашвили"

Руководитель МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции выразил надежду, что Киев не станет повторять ошибки бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которые он совершил в 2008 году.

Как объяснил министр, после подписания декларации военно-политического блока НАТО с обещанием принять Грузию и Украину в альянс Саакашвили "возбудился" и открыл огонь по жителям своей страны, а также миротворцам России.

"У тогдашнего украинского руководства было больше благоразумия, и оно не последовало дурному примеру", — подчеркнул Лавров, слова которого передаёт ТАСС.

При этом глава МИД РФ отметил, что Запад оказывает негативное влияние на Украину, нынешнее правительство этой страны проявляет "несколько иные качества".

В 2008 году Грузия атаковала Южную Осетию. Российские власти решили защитить мирное население и миротворцев, которые находились на чужой территории 16 лет. Война продлилась пять дней. В ходе событий скончались свыше тысячи человек, в том числе 72 солдата армии РФ.

В данный момент Саакашвили находится в Тбилиси. Его судят за разгон оппозиционного митинга в 2007 году и захват телекомпании "Имеди".

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