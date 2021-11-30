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Путин рассказал о своём возможном переизбрании в 2024 году

Политика

Президент России Владимир Путин заявил, что по Конституции у него есть право избираться на новый срок в 2024 году, однако он ещё не решил, воспользуется ли этой возможностью.

Выступая на инвестиционном форуме "Россия зовёт!", Путин отметил, что наличие возможности переизбрания стабилизирует ситуацию в России, но не является для неё целью.

"Я думаю, что это не цель для России, мое переизбрание", — цитирует РИА Новости лидера страны.

Следующие выборы президента РФ состоятся в 2024 году. Когда журналисты спрашивают у Путина о преемнике, он предпочитает не отвечать и напоминает, что президентов избирают россияне.

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Будет ли Путин баллотироваться в 2024 году?
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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