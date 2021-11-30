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Политолог объяснил, для чего в США блокируют оборонный бюджет

Политика

Профессор факультета политологии МГУ Кирилл Андерсон заявил в беседе с Pravda.Ru, что военный бюджет США увеличится под влиянием "российской угрозы".

Политолог объяснил, для чего в США блокируют оборонный бюджет

Политолог уверен, что оборонный бюджет США изменится в сторону роста.

"Это несомненно, поскольку генералы используют любую возможность для того, чтобы получить больше денег на свои нужды", — объяснил Андерсон.

Эксперт предположил, что это решение продиктовано интересами подведомственных учреждений США.

"Генералы хотят иметь новейшее оружие, новейшую технику. Для этого требуются дополнительные деньги, поэтому увеличивается военный бюджет, даже если это бессмысленно", — подчеркнул профессор.

Политолог убеждён, что эти меры не только бессмысленны, но и увеличивают риск войны.

Андерсон отметил, что на отношениях между Россией и США подобные шаги отразятся негативно.

"Это вынуждает нас тратить больше денег на оружие, что для нашей экономики довольно тревожно", — заявил эксперт.

Ранее стало известно, что республиканцы заблокировали быстрое принятие в сенате оборонного бюджета на фоне требований обсудить "российскую угрозу".

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Республиканцы в сенате США заблокировали быстрое принятие оборонного бюджета на следующий год.
Автор: Елена Былкина, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Олег Артюков
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