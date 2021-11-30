МИД РФ: НАТО испытывает Россию на прочность

Североатлантический альянс направляет военный флот и авиацию к границам РФ, чтобы испытать Россию на прочность, сообщает российский МИД.

"НАТО целенаправленно испытывает нас на прочность направлением военных кораблей и самолетов в зоны в непосредственной близости от наших границ, вынуждая Россию реагировать", — говорится в материале, опубликованном на сайте МИД РФ.

Принимая ответные меры, Россия действует адекватно, соразмерно и сдержанно, отметили во внешнеполитическом ведомстве страны.

Ранее МИД РФ отреагировал на заявления Запада о том, что Москва якобы провоцирует эскалацию конфликта на российско-украинской границе. Ведомство заверило НАТО, что действия России "носят сугубо оборонительный характер" на фоне напряжённой ситуации в Чёрном море, которую создаёт альянс.

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