МИД: действия РФ на границе с Украиной носят сугубо оборонительный характер

В МИД России отреагировали на заявления Запада о том, что Москва якобы провоцирует эскалацию конфликта на границе с Украиной.

В официальном сообщении ведомства к НАТО подчёркивается: "Действия РФ носят сугубо оборонительный характер". В Министерстве иностранных дел отметили, что страны НАТО создают напряжённую обстановку в Черноморском регионе, поэтому Россия пытается обезопасить свою территорию.

"Участились заходы боевых кораблей с ракетным оружием на борту, пролёты американской стратавиации, проводятся крупномасштабные учения, в том числе внеплановые", — сказано в обращении к альянсу.

В МИД также добавили, что каждую неделю российские специалисты регистрируют свыше 50 самолётов-разведчиков и беспилотников НАТО, которые курсируют вдоль границ страны.

Ранее в Кремле заявляли об отсутствии "агрессивных планов" в отношении Украины и других государств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска исключительно в рамках своей территории и на своё усмотрение.

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