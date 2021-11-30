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Рашкину сделали операцию из-за ухудшения здоровья на фоне стресса

Политика

Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин находится в больнице. Об этом сообщил парламентарий Николай Коломейцев.

Рашкину сделали операцию из-за ухудшения здоровья на фоне стресса

В беседе с Telegram-каналом Zvezdanews Коломейцев заявил, что Рашкину сделали операцию на глаза. По словам собеседника, самочувствие парламентария ухудшилось по причине стресса. Детали состояния депутата пока не сообщали.

Вероятно, стрессовой ситуацией для Рашкина стало лишение депутатской неприкосновенности.

"Депутаты Государственной Думы … поддержали решение о даче согласия на лишение неприкосновенности депутата Валерия Рашкина …, возбуждение в отношении него уголовного дела и привлечение парламентария к административной ответственности", — написано в сообщении Госдумы.

По информации парламентариев, уголовное дело против Рашкина возбудят из-за незаконной охоты. Также ему грозят санкции за административное правонарушение — отказ зафиксировать состояние алкогольного опьянения.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Олег Артюков
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